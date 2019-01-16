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Gökhan Töre için top Şenol Güneş’te
Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i satmasının ardından affedilme şansı doğan Gökhan Töre için son kararı Güneş'in vereceği öğrenildi. Başkan Orman'ın tecrübeli hocayla bir görüşme yaparak, "Eğer ihtiyacınız olursa 'yi affedebiliriz. Bu konuda siz karar vereceksiniz. Sizin vereceğiniz kararı biz uygularız" dediği ortaya çıktı. Güneş'in Töre'nin takıma dönmesine olumlu baktığı belirlendi.

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