Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100.700 Euro'yu ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin sözleşmesinin tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."