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  • 17.12.2018 20:32

Son dakika: , 'yi 'a bildirdi

, Portekizli oyuncusu 'nin sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi

, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'a bildirdi. Beşiktaş, Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100.700 Euro'yu ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin sözleşmesinin tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

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