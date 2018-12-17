Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100.700 Euro'yu ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Futbol A.Ş., Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin sözleşmesinin tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."
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