Fenerbahçe-BB Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Erzurumspor 16. haftanın kapanış maçında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına kendi evinde çıkacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu, maç saati bekleniyor.

FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Erhan, Taylan, Özer, Sunu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saatinde belli olacak..

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.