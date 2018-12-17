Fenerbahçe-BB Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Erhan, Taylan, Özer, Sunu
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saatinde belli olacak..
İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
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