UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avupra Ligi'nde grup maçları sona erdi. Buna göre guruplarını lider tamamlayan 12 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gurubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takıım, seribaşlarının yer aldığı torbada olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise ikinci torbadada yer alacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili detaylı bilgiler...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak kura çekiminin beIN Sports ve Euro Sport kanallarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)

SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

TÜRK EKİPLERİNİN UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ PARLAK DEĞİL

Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarında ilk aşamayı 15 defa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynandı.

2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Türk takımı, 24 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın 3, Konyaspor ve Trabzonspor'un ikişer, Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un ise birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 15 kez vize aldı.

Bu sezon mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe gruptan çıktı, Beşiktaş ve Akhisarspor ise elendi.

Türk takımları bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları 18 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 20 gol atan Türk temsilcileri kalelerinde 32 gol gördü.

ÇIKANLAR VE ÇIKAMAYANLAR

Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray üçer, Trabzonspor 2 ve Osmanlıspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 5, Konyaspor 2, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez yer aldığı grup aşamasında organizasyona veda etti.

EN BAŞARILISI FENERBAHÇE

Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.

GALATASARAY'IN MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

EN BAŞARISIZ AKHİSARSPOR İLE KONYASPOR

Bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda tek puanına son karşılaşmada ulaşan Akhisarspor, Konyaspor'la Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

Konyaspor da 2016-2017 sezonunda H Grubu'nu 1 puanla tamamlamıştı.

GRUPTAN ÇIKANLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar gruplardan çıkmayı başaran Türk takımlarının performansları şöyle:

Sezon Takım O G B M A Y P 2009-2010 Fenerbahçe 6 5 0 1 8 3 15 2008-2009 Galatasaray 4 3 0 1 4 1 9 2013-2014 Trabzonspor 6 4 2 0 13 6 14 2009-2010 Galatasaray 6 4 1 1 12 4 13 2012-2013 Fenerbahçe 6 4 1 1 10 7 13 2010-2011 Beşiktaş 6 4 1 1 9 6 13 2016-2017 Fenerbahçe 6 4 1 1 8 6 13 2011-2012 Beşiktaş 6 4 0 2 13 7 12 2014-2015 Beşiktaş 6 3 3 0 11 5 12 2016-2017 Osmanlıspor 6 3 1 2 10 7 10 2014-2015 Trabzonspor 6 3 1 2 8 6 10 2015-2016 Fenerbahçe 6 2 3 1 7 6 9 2018-2019 Fenerbahçe 6 2 2 2 7 7 8 2007-2008 Galatasaray 4 1 1 2 6 5 4 2006-2007 Fenerbahçe 4 1 1 2 5 4 4



GRUPTAN ÇIKAMAYANLAR

Organizasyona grup aşamasında veda edenlerin elde ettiği sonuçlar ise şöyle: