Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Sevilla'dan transfer edilen ve başarılı performansı ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mariano'ya ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Mariano ile anlaşan Flamengo, bonservis ücreti konusunda Galatasaray ile de söz kesti.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:03:20 Güncelleme: 12:03:52
Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Maicon'u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo'dan gelen teklif karşısında da yönetime "Satılabilir" raporu verdi.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

"YÜZDE 99.9 BİTTİ"
Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Son olarak Flamengo'nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda
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