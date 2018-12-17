Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Sevilla'dan transfer edilen ve başarılı performansı ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mariano'ya ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Mariano ile anlaşan Flamengo, bonservis ücreti konusunda Galatasaray ile de söz kesti.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:03:20 Güncelleme: 12:03:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





