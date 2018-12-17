Galatasaraylı Mariano Flamengo yolunda
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Sevilla'dan transfer edilen ve başarılı performansı ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mariano'ya ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Mariano ile anlaşan Flamengo, bonservis ücreti konusunda Galatasaray ile de söz kesti.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:03:20 Güncelleme: 12:03:52
Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.
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