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’ta Caner depremi

Sol arka adalesinde yırtık tespit edilen en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta Caner depremi
Kartal'da G.Saray önünde alınan galibiyetin sevinci yarım kaldı. Siyah-Beyazlı ekibin sol bek oyuncusu 'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Caner Erkin'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme şok etkisine yol açtı.

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