Kartal'da G.Saray önünde alınan galibiyetin sevinci yarım kaldı. Siyah-Beyazlı ekibin sol bek oyuncusu Caner Erkin'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Caner Erkin'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme şok etkisine yol açtı.
- Spor
- 04.12.2018
- Gazete
Beşiktaş’ta Caner depremi
Sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Caner Erkin en az 2 hafta forma giyemeyecek.
- Ne fizik ne taktik sorun psikolojik
- Ünlü futbolcunun eşi kaza geçirdi!
- PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.