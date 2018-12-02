G.Saray, taraftarıyla tek yürek tek bilek... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş maçından önce son çalışmasını Türk Telekom Stadı'nda yaptı. G.Saray taraftarı, TT Stadı'ndaki idmana büyük ilgi gösterdi. 40 bin 541 Sarı-Kırmızılı taraftar, saatler öncesinden stada gelerek takımlarına destek verdi.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla buluştu
Son günlerde sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, saat 19.05’te başlayan idmanda taraftarıyla kucaklaştı. 40 bin 541 taraftarın yer aldığı antrenmanda futbolcular derbi için zafer sözü verdi.
G.Saray, taraftarıyla tek yürek tek bilek... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş maçından önce son çalışmasını Türk Telekom Stadı'nda yaptı. G.Saray taraftarı, TT Stadı'ndaki idmana büyük ilgi gösterdi. 40 bin 541 Sarı-Kırmızılı taraftar, saatler öncesinden stada gelerek takımlarına destek verdi.
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