Galatasaray dünya rekoru kırdı

Galatasaray dünya rekoru kırdı01 Aralık 2018, Cumartesi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, stadyuma 40 bin 541 taraftar geldiğini ve dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman olarak tarihe geçtiğini açıkladı. İşte antrenmandan renkli görüntüler...
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