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Galatasaray dünya rekoru kırdı

01 Aralık 2018, Cumartesi


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, stadyuma 40 bin 541 taraftar geldiğini ve dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman olarak tarihe geçtiğini açıkladı. İşte antrenmandan renkli görüntüler...









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