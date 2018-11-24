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Fırtına’nın silahı kaptan Sosa

maçına ilk kez kaptan olarak çıkacak Sosa, ’un en büyük kozu olacak... , derbi zaferi için arkadaşlarıyla kenetlendi.

Fırtına’nın silahı kaptan Sosa
'da Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasından sonra takım kaptanlığına getirilen Jose Sosa, Fenerbahçe maçında Bordo-Mavililer'in en büyük kozu olacak. Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesiyle büyük bir değişim yaşayan Tangocu, özellikle 4-0 kazanılan Galatasaray maçında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmişti.

Sosa, geride kalan 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Üst üste şanssız sonuçlar aldık. Bu tabloyu değiştirmek elimizde. Fenerbahçe'yi yenerek ivme kazanacağız" dedi.

Yunus EMRE SEL

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