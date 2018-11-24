Fırtına’nın silahı kaptan Sosa

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasından sonra takım kaptanlığına getirilen Jose Sosa, Fenerbahçe maçında Bordo-Mavililer'in en büyük kozu olacak. Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesiyle büyük bir değişim yaşayan Tangocu, özellikle 4-0 kazanılan Galatasaray maçında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmişti.
Sosa, geride kalan 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Üst üste şanssız sonuçlar aldık. Bu tabloyu değiştirmek elimizde. Fenerbahçe'yi yenerek ivme kazanacağız" dedi.
Yunus EMRE SEL
Sosa, geride kalan 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Üst üste şanssız sonuçlar aldık. Bu tabloyu değiştirmek elimizde. Fenerbahçe'yi yenerek ivme kazanacağız" dedi.
Yunus EMRE SEL
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