UEFA Uluslar Ligi'nde 1-0'lık İsveç yenilgisi sonrası B Ligi'nden, C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız'da büyük şok! Ukrayna ile oynanacak özel maç öncesi iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda Serdar Aziz'den sonra Hakan Çalhanoğlu da sakatlanarak kadrodan çıkartıldı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı."