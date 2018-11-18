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  • 18.11.2018 10:56

'da ile kadrodan çıkarıldı

Futbol Federasyonu'nun web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ile yapılacak özel maç öncesi ve 'in sakatlıkları nedeniyle A kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takımda bir şok daha!

UEFA Uluslar Ligi'nde 1-0'lık yenilgisi sonrası B Ligi'nden, C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız'da büyük şok! ile oynanacak özel maç öncesi iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'mızda 'den sonra da sakatlanarak kadrodan çıkartıldı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Ukrayna ile 20 Kasım'da 'da özel bir karşılaşma oynayacak A ımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye- maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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