İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN
Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.
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İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN
Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.
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