Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.11.2018 12:17

'den o ismi istiyor

Konyaspor'un başına geçen , 'de birlikte çalıştığı 'nun inin bitirilmesini istedi.

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN
Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAykut Kocaman Fenerbahçe'den o ismi istiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar