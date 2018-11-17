Enes Uslu dünya üçüncüsü oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Uslu, bronz madalya kazandı.

Erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Enes Uslu, üçüncülük maçında Özbek Ramazan Ibodov ile karşılaştı.

Repesajdan gelen rakibini 4-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 74 kiloda mücadele eden Muhammet Akdeniz ile 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, yarın repesaj müsabakası yapacak. İki güreşçi, repesaj maçlarından galip ayrıldığı takdirde bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde edecek.

Öte yandan 61 kiloda Ertuğrul Kahveci, 92 kiloda Semih Yazıcı ve 125 kiloda Hüseyin Civelek ise organizasyona veda etti.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.