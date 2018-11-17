Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.11.2018 02:34
  • Son Güncelleme: 18.11.2018 03:40

dünya üçüncüsü oldu

'da düzenlenen şampiyonada , erkekler serbest stil 70 kiloda elde etti.

Enes Uslu dünya üçüncüsü oldu

'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda , kazandı.

Erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Enes Uslu, üçüncülük maçında Özbek Ramazan Ibodov ile karşılaştı.

Repesajdan gelen rakibini 4-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 74 kiloda mücadele eden Muhammet Akdeniz ile 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, yarın repesaj müsabakası yapacak. İki güreşçi, repesaj maçlarından galip ayrıldığı takdirde bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde edecek.

Öte yandan 61 kiloda Ertuğrul Kahveci, 92 kiloda Semih Yazıcı ve 125 kiloda Hüseyin Civelek ise organizasyona veda etti.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriEnes Uslu dünya üçüncüsü oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar