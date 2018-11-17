Türkiye UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveçe 1-0 mağlup oldu

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveç'e 1-0 mağlup oldu

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveç'e 1-0 mağlup oldu. İsveç'e galibiyeti götüren gol 71. dakikadaki penaltı vuruşunda Granqvist'ten geldi. Gruptaki tüm mücadelelerini oynayan ay-yıldızlılar 3 puanda kalarak C Ligi'ne düştü. Milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek galibiyetini İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadelede elde etmişti. Rusya'ya iki maçta da mağlup olan ay-yıldızlılar, İsveç'e iç sahadaki maçta da mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 22:03:59 Güncelleme: 22:05:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





