Türkiye UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveçe 1-0 mağlup oldu

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveç'e 1-0 mağlup oldu
Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveç'e 1-0 mağlup oldu. İsveç'e galibiyeti götüren gol 71. dakikadaki penaltı vuruşunda Granqvist'ten geldi. Gruptaki tüm mücadelelerini oynayan ay-yıldızlılar 3 puanda kalarak C Ligi'ne düştü. Milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek galibiyetini İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadelede elde etmişti. Rusya'ya iki maçta da mağlup olan ay-yıldızlılar, İsveç'e iç sahadaki maçta da mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 22:03:59
Güncelleme: 22:05:47
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki son maçında İsveç'e Konya'da 1-0 mağlup oldu. İsveç'e galibiyeti getiren gol 71. dakikadaki penaltı vuruşunda Granqvist'ten geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'e mağlup olarak UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.
Milli Takımımız'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Serdar Aziz ısınmada sakatlanınca yerine Kaan Ayhan dahil edildi.
İlk düdüğün ardından baskılı bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder henüz ilk dakikada gole yaklaştı: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Robin Olsen topu güçlükle kornere çeldi.
Milliler, 7. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu hızla içeri girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
Ay-yıldızlılar 12. dakikada yine gole yaklaşan taraf oldu: Gerçekleşen atakta Yunus Mallı hızla ilerleyerek pasını Cenk Tosun'a aktardı.