Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşerken rakipleri Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI:

A Grubu: Atletico Madrid - Borussia Dortmund - Monaco - Club Brugge

B Grubu: Barcelona - Tottenham - PSV - Inter

C Grubu: PSG - Napoli - Liverpool - Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotiv Moskova - Porto - Schalke - GALATASARAY

E Grubu: Bayern Münih - Benfica - Ajax - AEK

F Grubu: Manchester City - Shakhtar Donetsk - O.Lyon - Hoffenheim

G Grubu: Real Madrid - Roma - CSKA - Viktoria Plzen

H Grubu: Juventus - Manchester United - Valencia - Young Boys



