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Son dakika: 'ın rakipleri belli oldu

Son dakika... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarının başında gelen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Türkiye'yi tek temsil eden takım olarak katılan , D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto , Schalke ile eşleşti. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları...

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı temsilcimiz 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşerken rakipleri Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI:
A Grubu: Atletico Madrid - Borussia Dortmund - Monaco - Club Brugge
B Grubu: Barcelona - Tottenham - PSV - Inter
C Grubu: PSG - Napoli - Liverpool - Kızılyıldız
D Grubu: Lokomotiv Moskova - Porto - Schalke - GALATASARAY
E Grubu: Bayern Münih - Benfica - Ajax - AEK
F Grubu: Manchester City - Shakhtar Donetsk - O.Lyon - Hoffenheim
G Grubu: Real Madrid - Roma - CSKA - Viktoria Plzen
H Grubu: Juventus - Manchester United - Valencia - Young Boys


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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 19:02
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