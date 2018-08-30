Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşerken rakipleri Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke oldu.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI:
A Grubu: Atletico Madrid - Borussia Dortmund - Monaco - Club Brugge
B Grubu: Barcelona - Tottenham - PSV - Inter
C Grubu: PSG - Napoli - Liverpool - Kızılyıldız
D Grubu: Lokomotiv Moskova - Porto - Schalke - GALATASARAY
E Grubu: Bayern Münih - Benfica - Ajax - AEK
F Grubu: Manchester City - Shakhtar Donetsk - O.Lyon - Hoffenheim
G Grubu: Real Madrid - Roma - CSKA - Viktoria Plzen
H Grubu: Juventus - Manchester United - Valencia - Young Boys
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