Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alırken rakipleri de Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke oldu. Peki Galatasaray'ın rakiplerinin son durumu ne? Galatasaray'ın bu gruptaki şansı ne? Galatasaray'ın rakibi Porto'nun son durumu ne? Galatasaray'ın rakibi Porto'nun son durumunu takvim.com.tr olarak sizler için değerlendirdik...

PORTO'NUN HOCASI KİM? PORTO NASIL BİR TAKIM?

Mavi Beyazlı ekip 1893 yılında Portekiz'de kuruldu. Maçlarını 51 bin kişilik Estadio do Dragao'da oynayan ekibin başında 2 yıldır Sergio Conceiçao​ bulunuyor. Portekiz liginde 3 hafta geride kalırken Mavi Beyazlı ekip 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Porto Beşiktaş'ın ardından ikinci olarak gruptan çıkmış ve son 16'da Liverpool'a elenmişti.

PORTO'NUN YENİ TRANSFERLERİ KİM? PORTO'NUN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Porto bu yıl birçok transfere imza attı. Chancel Mbemba, Paulinho, Eder, Joao Pedro, Saidy Janko gibi isimleri kadrosuna katan Porto; Diogo Dalot, Ricardo Pereira Willy Boly, Miguel Layun ile yollarını ayırdı. Porto'nun kadrosunda en dikkat çeken isimler olarak Aboubakar, Alex Telles, Yacine Brahimi, Hernani ve Marega gibi isimler geliyor.

PORTO'NUN BAŞARILARI

Porto'nun müzesinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve 1 de UEFA Kupası bulunuyor. Bunun yanı sıra Mavi Beyazlı ekibin Portekiz Ligi'nde de 28 şampiyonluğu var.