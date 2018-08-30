Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alırken rakipleri de Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke oldu. Peki Galatasaray'ın rakiplerinin son durumu ne? Galatasaray'ın bu gruptaki şansı ne? Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'nın son durumu ne? Galatasaray'ın rakibi Lokomativ Moskova'nın son durumu takvim.com.tr olarak sizler için değerlendirdik...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİNDEN LOKOMOTİV MOSKOVA

Lokomotiv Moskova Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından uzun yıllar Rus futbolunda büyük bir çöküş dönemi yaşadı. 2004 yılındaki şampiyonluğunun ardından 2000'li yılların başlarındaki kadronun dağılması sonrasında eski günlerini arayan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon 14 yıl sonra Rusya'da şampiyonluk yaşadı. Rus temsilcisini şu anda kulübün efsane teknik direktörlerinden Yury Semin çalıştırıyor. Eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in de formasını giydiği Lokomotiv Moskova bu sezon iddialı transferler yapmasına rağmen sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk haftalarındaki puan kayıplarının ardından teknik direktör Yury Semin ile yönetim arasında problem yaşandığına dair basında sıkça dedikodular yer almış ve aynı dönemde Başkan Ilya Herkus'un görevden ayrılacağı iddia edildi.





LOKOMOTİV MOSKOVA'NIN TRANSFERLERİ

​Smolov (Krasnodar)

Höwedes (Schalke)

Krychowiak (PSG)

Idowu (Amkar)



Kulübün bu sezon dikkat çeken transferleri arasında Krychowiak, Höwedes ve golcü futbolcu Smolov yer alıyor. Rus temsilcisi transfer döneminde ise Pejcinovic dışında önemli bir oyuncu kaybetmedi. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan Lokomotiv Moskova, 5. hafta itibariyle 8 puanla 5. sırada yer alıyor.





2002'DE YİNE KARŞILAŞMIŞLARDI

Öte yandan Lokomotiv Moskova, 2002 yılında yine Fatih Terim döneminde Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düşmüş ve Rusya'da 2-0 kaybederken, İstanbul'da 2-1 kazanmıştı.