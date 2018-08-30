Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulüpte hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel'den formayı alan ancak yeterli performans gösteremediği için yedek bırakılan Kameni, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasıyla beraber sarı-lacivertli ekipteki kaleci sayısı 4'e çıktı. Bunun üzerine de Kameni'nin bileti kesildi. Bu gelişmelerin ardından Kamerunlu kaleci İspanya'nın Celta Viga takımıyla anlaştı
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