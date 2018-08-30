Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alırken rakipleri de Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke oldu. Peki Galatasaray'ın rakiplerinin son durumu ne? Galatasaray'ın bu gruptaki şansı ne? Galatasaray'ın rakibi Schalke'nin son durumu ne? Galatasaray'ın rakibi Schalke'nin son durumu takvim.com.tr olarak sizler için değerlendirdik...

SCHALKE'NİN HOCASI KİM? SCHALKE NASIL BİR TAKIM?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin teknik direktörlüğünü eski teknik direktör 32 yaşında Domenico Todesco gerçekleştiriyor. Henüz ilk haftası oynanan Bundesliga'da Schalke 0 puanda yer alıyor. Schalke sezonun ilk haftasında deplasmanda Wolfsburg takımına 2-1'lik skor ile mağlup oldu.

SCHALKE'NİN YENİ TRANSFERLERİ KİM?

Schalke bu yaz transfer döneminde kadrosuna Sebastian Rudy, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sane, Hamza Mendyl, Steven Skrzbski, Mart Utl gibi önemli isimlerle güçlendirdi. Schalke'den bu yaz transfer döneminde ise Thilo Kehrer, Benedikt Höwedes, Coke gibi isimler kadrodan ayrıldı.

SCHALKE'NİN AVRUPA VE BUNDESLIGA BAŞARILARI

Galatasaray'ın 2012-2013 sezonunda son 16 turunda karşılaştığı Schalke takımını İstanbul'da 1-1 berabere kalmış Almanya'da ise 3-2'lik skor ile mağlup etmişti. Schalke takımı 7 kez Almanya, 5 kez Almanya Kupası, 1 kez UEFA kupası ve 2 kez Bundesliga Şampiyonluğu elde etti.