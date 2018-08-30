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  1. Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'yı tanıyalım

Şampiyonlar Ligi kurası lıları sevindirdi

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu takımlar arasında nispeten kolay gruba düşen 'da yüzler gülüyor.

Şampiyonlar Ligi kurası Galatasaraylıları sevindirdi

Süper Lig'in son şampiyonu 'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

KOLAY GRUBA DÜŞTÜK
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.

KEYİFLER YERİNDE
Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.

Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören ve büyük sevinç yaşadı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 21:16
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