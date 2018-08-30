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  1. Şampiyonlar Ligi kurası Galatasaraylıları sevindirdi

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda , Porto ve Schalke ile mücadele edecek 'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu.

Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki fikstürü belli oldu

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan , D Grubu'nda Rusya'nın , Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ GÜN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında şu maç takvimine göre sahaya çıkacak...

18-19 Eylül: Galatasaray - Lokomotiv Moskova
3-4 Ekim: Schalke - Galatasaray
23-24 Ekim: Galatasaray - Porto
6-7 Kasım: Porto - Galatasaray
27-28 Kasım: Lokomotiv Moskova - Galatasaray
11-12 Aralık: Galatasaray - Schalke

Kura çekimine göre, ilk maçların 18-19 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
A Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Monaco (Fransa), Club Brugge (Belçika)
B Grubu: Barcelona (İspanya), Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Inter (İtalya)
C Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), Kızılyıldız (Sırbistan)
D Grubu: Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), Galatasaray
E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), AEK (Yunanistan)
F Grubu: Manchester City (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Olympique Lyon (Fransa), Hoffenheim (Almanya)
G Grubu: Real Madrid (İspanya), Roma (İtalya), CSKA Moskova (Rusya), Viktoria Plzen (Çekya)
H Grubu: Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya), Young Boys (İsviçre)

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

2018-2019 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

- MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 18-19 Eylül
Grup 2. maçları: 2-3 Ekim
Grup 3. maçları: 23-24 Ekim
Grup 4. maçları: 6-7 Kasım
Grup 5. maçları: 27-28 Kasım
Grup 6. maçları: 11-12 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019
Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan/1Mayıs 2019
Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

Final maçı: 1 Haziran 2019

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 21:43
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