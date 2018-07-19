Beşiktaşlı yöneticilerin Sadık Çiftpınar için bugün Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Sadık için 800 bin Euro ile birlikte Aras Özbiliz'i teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sadık Çiftpınar için ilk teklif bugün
Etiketler: Sadık Çiftpınar , yeni malatyaspor
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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