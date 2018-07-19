Sadık Çiftpınar için ilk teklif bugün

Beşiktaşlı yöneticilerin Sadık Çiftpınar için bugün Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Sadık için 800 bin Euro ile birlikte Aras Özbiliz'i teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.