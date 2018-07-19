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için ilk teklif bugün

Sadık Çiftpınar için ilk teklif bugün
Beşiktaşlı yöneticilerin Sadık Çiftpınar için bugün Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Sadık için 800 bin Euro ile birlikte Aras Özbiliz'i teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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