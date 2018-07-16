Finalleri istiyoruz

NBA takımlarında Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Avrupa Elemeleri'nde oynayacakları iki maçta da takımda olmak istediğini ifade ederek, "Dünya Kupası finallerine gitmeyi çok istiyoruz" dedi... Yaz Ligi'nde yıldızlaşan Furkan, "Bu benim ikinci senem ve özgüvenim çok daha yüksek. Bu da parkeye yansıyor" diye konuştu.