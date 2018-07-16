Yol Durumu
  1. 15 Temmuz'da tek yürek
  2. Fırtına gençleriyle güldü

Finalleri istiyoruz

Finalleri istiyoruz
NBA takımlarında Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Avrupa Elemeleri'nde oynayacakları iki maçta da takımda olmak istediğini ifade ederek, "Dünya Kupası finallerine gitmeyi çok istiyoruz" dedi... Yaz Ligi'nde yıldızlaşan Furkan, "Bu benim ikinci senem ve özgüvenim çok daha yüksek. Bu da parkeye yansıyor" diye konuştu.
Etiketler:
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR