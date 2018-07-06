Yurttan ve dünyadan spor gündemi

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SÖZLEŞME İMZALADIK
Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında 3 yıllık yayın anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlaşmayı imzalamaktan gururluyuz. Tahincioğlu Süper Ligi'nde Euro bazında yüzde 60, Kadınlar Süper Ligimizde yüzde 120'lik yayın gelir artışı oluşturuyoruz" dedi.
FENERBAHÇE POTAYA TAKVİYE YAPTI
FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Bria Nicole Hartley'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre WNBA'de New York Liberty'de forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hartley, geçen sezon Mersin BŞB formasıyla 19,4 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
ULEB AVRUPA KUPASI'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU
ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu. A Grubu: Galatasaray, Kızılyıldız, Germani Brescia, Ratiopharm Ulm, Andorra, Monaco. B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban, Cedevita, ALBA Berlin, Limoges, Asseco Gdynia. C Grubu: Türk Telekom, Valencia, Zenit, Dolomiti Energia Trento, Partizan, ASVEL.
VAR SİSTEMİ KUPADA VE 1. LİG'DE DE UYGULANACAK
2018-19 sezonunda VAR sistemi sadece Süper Lig'de uygulanmayacak. VAR sistemi, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarıyla birlikte, Süper Kupa finalinde ve 1. Lig play off maçlarında da uygulanacak. TFF, uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verdi.
EKSİK MİLLLER KANADA'YA DİRENEMEDİ: 45-78
İSPANYA'DA 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada'ya ilk hazırlık maçında 78-45 yenildi. Sakat oyuncular nedeniyle Kanada'ya kısıtlı bir kadroyla giden milli takımda gıda zehirlenmesi geçiren Pelin Bilgiç, Gizem Başaran ve Funda Nakkaşoğlu oynamadı.
Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında 3 yıllık yayın anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlaşmayı imzalamaktan gururluyuz. Tahincioğlu Süper Ligi'nde Euro bazında yüzde 60, Kadınlar Süper Ligimizde yüzde 120'lik yayın gelir artışı oluşturuyoruz" dedi.
FENERBAHÇE POTAYA TAKVİYE YAPTI
FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Bria Nicole Hartley'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre WNBA'de New York Liberty'de forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hartley, geçen sezon Mersin BŞB formasıyla 19,4 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
ULEB AVRUPA KUPASI'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU
ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu. A Grubu: Galatasaray, Kızılyıldız, Germani Brescia, Ratiopharm Ulm, Andorra, Monaco. B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban, Cedevita, ALBA Berlin, Limoges, Asseco Gdynia. C Grubu: Türk Telekom, Valencia, Zenit, Dolomiti Energia Trento, Partizan, ASVEL.
VAR SİSTEMİ KUPADA VE 1. LİG'DE DE UYGULANACAK
2018-19 sezonunda VAR sistemi sadece Süper Lig'de uygulanmayacak. VAR sistemi, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarıyla birlikte, Süper Kupa finalinde ve 1. Lig play off maçlarında da uygulanacak. TFF, uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verdi.
EKSİK MİLLLER KANADA'YA DİRENEMEDİ: 45-78
İSPANYA'DA 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada'ya ilk hazırlık maçında 78-45 yenildi. Sakat oyuncular nedeniyle Kanada'ya kısıtlı bir kadroyla giden milli takımda gıda zehirlenmesi geçiren Pelin Bilgiç, Gizem Başaran ve Funda Nakkaşoğlu oynamadı.
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