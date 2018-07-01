Tangoyu 'Horoz' yaptı

Fransa devam, Arjantin tamam... 2018 Dünya Kupası'nda ikinci turun ilk maçında Fransa, Arjantin'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın rakibi ise Uruguay oldu. Maça Fransızlar çok iyi başladı. 13. dakikada rakiplerini bir bir geçen Mbappe'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Griezmann ağlara yolladı. Di Maria 41. dakikada uzaklardan muhteşem bir golle skora eşitlik getirdi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin 48'de Gabriel Mercado ile golü buldu ve Fransa karşısında 2-1 öne geçti.



​PAVARD'TAN HARİKA VOLE

Fransızlar'ın dönüşü muhteşem oldu... 57. dakikada Pavard süper bir vole ile skoru eşitledi: 2-2. 64. dakikada Giroud'nun asistinde Mbappe takımını 3-2 öne geçirdi. Genç yıldız 4 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve Fransa skoru 4-2 yaptı.Kalan dakikalarda büyük baskı kuran Arjantin uzatmalarda Agüero ile golü buldu ama karşılaşmayı kazanan Fransa oldu.







MESSİ YİNE HÜSRAN YAŞADI

Arjantin cephesinde dün yine tüm gözler Lionel Messi'nin üzerindeydi... Mercado ve Kun Agüero'nun gollerinin hazırlayıcısı olan yıldız futbolcu, bu pozisyonun dışında fazla etkili olamadı. Kariyerindeki 4. Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşamayan Messi'nin birkez daha milli takım kariyerine son verip vermeyeceği merakla bekleniyor.