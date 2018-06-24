Kartal Alanyaspor'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Brezilyalı golcü Vagner Love'u elden çıkarmak için herşeyi göze aldı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Sambacı için 2 milyon Euro'ya razı... Vagner Love'u Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ve Palmerias istiyor. Beşiktaş Yönetimi iki kulübe de kolaylık sağlayacak.
Yeter ki git Vagner Love!
Beşiktaş, 3 milyon Euro’ya aldığı yıldız golcüyü 2 milyona Brezilya’ya satıyor
Etiketler: Şenol Güneş , Vagner Love , Brezilya , Beşiktaş , euro , transfer
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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