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Yeter ki git !

, 3 milyon ’ya aldığı yıldız golcüyü 2 milyona ’ya satıyor

Yeter ki git Vagner Love!
Kartal Alanyaspor'dan 3 milyon Euro'ya ettiği lı golcü Vagner Love'u elden çıkarmak için herşeyi göze aldı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Sambacı için 2 milyon Euro'ya razı... Vagner Love'u Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ve Palmerias istiyor. Yönetimi iki kulübe de kolaylık sağlayacak.
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