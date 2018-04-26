Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkacak mı?

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Kurulu'nun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.

"KADIKÖY'ÜN ÇAMURLU SOKAKLARINDA DOLAŞIYORUZ"

3 saat süren toplantıda ilk olarak Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk söz aldı ve "Biz 41 milyon Euro'luk Galatasaray maçını konuşmayı bıraktık Kadıköy'ün çamurlu sokaklarında dolaşıyoruz" diye konuştu. Yamantürk'ün ardından tüm kurullar adına söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Tüm kurullar olarak ortak kararımız maça çıkmama yönündedir" dedi.

FİKRET ORMAN: "DOĞAL AFET Mİ OLDU DA MAÇ TATİL EDİLDİ?"

Genel konuşmalara geçilmeden önce alkışlar arasında kürsüye gelerek kısa bir açıklama yapan başkan Fikret Orman, "Verilen karar Fikret Orman'ın yönetim kurulunun kararı değil Beşiktaş camiasının kararı olmalıdır. Verilecek tüm kararların arkasındayım. Tolga'nın anasına küfür ediliyor. Birisine mi vurdu? Niye seyircisiz verildi? Neden 3 maç ceza verildi? Doğal afet mi oldu da maç tatil edildi. TFF'nin derbiye dair aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

SÖZ ALAN ÜYELERİN TAMAMINA YAKINI 'MAÇA ÇIKMAMA' YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Orman'ın konuşmasının ardından TFF'nin aldığı karar üyeler tarafından tartışıldı. Söz alan üyelerin tamamına yakını 'maça çıkmama' yönünde görüş belirtirken, karşılaşmayı oynama yönünde konuşan bir kaç üyenin protesto edilmesi toplantıya damga vurdu.



