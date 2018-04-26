UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Marsilya ile Salzburg ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Konyaspor'un bulunduğu I Grubu'nda bulunan iki ekibin karşılaşması heyecanla bekleniyor. Marsilya, atmosferli taraftarını arkasını alarak galip gelmenin hesaplarını yaparken, yarı finale gelene kadar harikalar yaratan Salzburg, Marsilya karşısında alacağı avantajlı skorla Avusturya'ya dönmek istiyor.
Marsilya-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 22.05'te Veledrome Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Pele, Sarr, Rolando, Rami, Amavi, Lopez, Gustavo, Payet, Thauvin, Ocampos, Germain
Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Berisha, Haidara, Samassekou, Schlager, Dabbur, Hee-Chan
Salzburg'un peri masalı
Salzburg'un kupada yarı finale kadar gelmesini kimse beklemiyordu. Adeta bir peri masalı yaşayan Avusturya temsilcisi, Avrupa Ligi'ni kazanarak tarihinde ilk kez müzesine bir Avrupa kupası koymanın hayalini kuruyor. Diğer yandan Marsilya ise son yıllarda yaşadığı başarısızlıkların ardından bu turnuvada zafer kazanarak eski günlerine dönmenin peşinde. Fransızlar, final yolunda işi evlerindeki ilk maçta bitirmek istiyor. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları haftaya perşembe günü oynanacak.
Konyaspor'un rakibiydiler
Marsilya ile Salzburg, turnuvada I Grubu'nda mücadele etmişti. Bu grupta temsilcimiz Konyaspor da yer alıyordu. Salzburg, Fransa'daki maçta rakibiyle 0-0 berabere kalırken, Avusturya'da ise 1-0 kazanmıştı. Salzburg 12 puanla grubu lider tamamlarken, Marsilya 8 puanla 2. olmuştu.
Marsilya-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. Fransız devi Marsilya ile Avusturya'nın güçlü temsilcisi Salzburg karşı karşıya gelecek. Marsilya-Salzburg maçı saat kaçta? Marsilya-Salzburg maçı ne zaman? Marsilya-Salzburg maçı hangi kanalda? Marsilya-Salzburg maçı şifresiz mi? Tüm soruların cevapları haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Marsilya ile Salzburg ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Konyaspor'un bulunduğu I Grubu'nda bulunan iki ekibin karşılaşması heyecanla bekleniyor. Marsilya, atmosferli taraftarını arkasını alarak galip gelmenin hesaplarını yaparken, yarı finale gelene kadar harikalar yaratan Salzburg, Marsilya karşısında alacağı avantajlı skorla Avusturya'ya dönmek istiyor.
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