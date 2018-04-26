3 Mayıs'ta kaldığı yerden seyircisiz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında geçtiğimiz perşembe Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti... Şenol Güneş'in başından yaralandığı ve Türkiye'nin gündemine oturan maçla ilgili beklenen karar alındı. Dün toplanan Futbol Federasyonu yönetim kurulu, derbinin 57. dakikadan itibaren devam etmesine hükmetti. TFF ayrıca maçın kalan süresinin seyircisiz olarak oynanmasına da karar verdi.
YİNE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK
Derbinin kalan 33 dakikası yine hakem Mete Kalkavan yönetiminde oynanacak. 0-0 devam eden maç eğer bu skorla sona erirse Fenerbahçe adını finale yazdıracak. TFF yönetim kurulu açıklamasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu toplandı. Kurul, saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye üç maç seyircisiz oynama ve 65 bin lira para cezası verdi.
FENER CEZASINI KUPADA ÇEKECEK
Kurallar gereği Sarı-Lacivertliler cezalarını Ziraat Türkiye Kupası maçlarında çekecek. Yani cezalar 2018-2019 sezonuna kalmış oldu. PDFK ayrıca yarıda kalan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı Pepe'ye de 1 maç ceza verdi. Olayların içinde yer alan Tolga Zengin'e de yine 1 maç ceza verildiği açıklandı.
YİNE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK
Derbinin kalan 33 dakikası yine hakem Mete Kalkavan yönetiminde oynanacak. 0-0 devam eden maç eğer bu skorla sona erirse Fenerbahçe adını finale yazdıracak. TFF yönetim kurulu açıklamasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu toplandı. Kurul, saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye üç maç seyircisiz oynama ve 65 bin lira para cezası verdi.
FENER CEZASINI KUPADA ÇEKECEK
Kurallar gereği Sarı-Lacivertliler cezalarını Ziraat Türkiye Kupası maçlarında çekecek. Yani cezalar 2018-2019 sezonuna kalmış oldu. PDFK ayrıca yarıda kalan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı Pepe'ye de 1 maç ceza verdi. Olayların içinde yer alan Tolga Zengin'e de yine 1 maç ceza verildiği açıklandı.
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