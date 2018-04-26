3 Mayıs'ta kaldığı yerden seyircisiz

KALKAVAN

yarı final rövanşındageçtiğimiz perşembearasındaoynanan derbi, çıkan olaylarnedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti...'in başındanyaralandığı ve'ningündemine oturan maçla ilgilibeklenen karar alındı. Dün toplananyönetim kurulu, derbinin 57. dakikadanitibaren devam etmesinehükmetti.ayrıca maçınkalan süresinin seyircisiz olarakoynanmasına da karar verdi.kalan 33 dakikası yine hakemyönetiminde oynanacak.devam eden maç eğer bu skorla sona erirseadını finale yazdıracak.yönetim kurulu açıklamasının ardındantoplandı. Kurul, saha olayları nedeniyle'ye üç maç seyircisiz oynama vepara cezası verdi.gereği Sarı-Lacivertliler cezalarınımaçlarında çekecek. Yani cezalarsezonuna kalmış oldu.ayrıca yarıda kalan derbide kırmızı kart gören'ye de 1 maç ceza verdi. Olayların içinde yer alan'e de yine 1 maç ceza verildiği açıklandı.