Şenol Güneş'i yaralayan zanlı ve 2 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin "silahla yaralama", "müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme" ve "müsabaka alanında yanıcı, yakıcı madde kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca, eylemlere karıştığı belirlenen 4'ü çocuk 62 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bunlardan 53'ü gözaltına alınırken, 5'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 47 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

Bu arada 4 çocuk hakkındaki soruşturmanın ayrı yürütüldüğü belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Derbi olaylarına ilişkin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş'i yaralayan S.D.'nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık ifadelerini aldığı 25 şüpheliden aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'ini, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması, 15'ini de "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği öğrenildi.

15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında ��ıkan olaylara ilişkin soruşturmada, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GERİYE DÖNÜK TAKİP YAPILDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 58. dakikada tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmaya, Organize, Foto Film ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri de destek veriyor.



Korner atışları sırasında sahaya yabancı madde atan taraftarlar ile Şenol Güneş'in yaralandığı yerde olaya karışan taraftarlar tek tek tespit edildi. Şu ana kadar gözaltına alınan taraftar sayısı 45'i aşmıştı. Gözaltına alınan taraftarların, maç öncesi nerelerde toplandıkları, birlikte hareket edip etmedikleri, aralarında organik bir bağ olup olmadığı soruşturuldu. Olaya karışan taraftarların, geriye dönük olarak cep telefon kayıtları ve sosyal medya paylaşımları dahi incelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi maçtaki ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye, sahasında 3 resmi maçı seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 milyon lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 65 bin lira para cezası alan Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da ihtar verildi.

Sarı-lacivertli ekipte, rakip takım mensubuna yönelik saldırı gerekçesiyle kulüp görevlilerinden Gökhan Uyanık'a 90 gün, Ali Bozan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

PEPE VE TOLGA ZENGİN'E 1 MAÇ CEZA

PFDK, Beşiktaşlı oyunculardan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'yi 1 maç men, rakip taraftarlarla tartışan Tolga Zengin'i ise 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırdı.

Cezalarını Spor Toto Süper Lig'de yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken iki oyuncu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 45 bin lira, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 47 bin 500 lira para cezası aldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekipte kulüp görevlisi Erdinç Gültekin'e, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.