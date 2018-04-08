Önceki gün Başakşehir'in kazanmasıyla maç eksiğiyle zirveyi kaptıran Galatasaray sezonun en kritik virajına girdi. Cimbom önündeki iki maçı kazanırsa şampiyonluğa dev bir adım atacak.



Fatih Terim hata istemiyor



Yarın akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından da TT Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Terim bu önemli 180 dakika öncesinde kesinlikle hata istemiyor.



Çok zor bir maç bizi bekliyor



Herkesten öncelikle G.Birliği maçına konsantre olmasını isteyen Terim, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 3 puanı alalım sonra Başakşehir'e bakarız" diye konuştu.