Önceki gün Başakşehir'in kazanmasıyla maç eksiğiyle zirveyi kaptıran Galatasaray sezonun en kritik virajına girdi. Cimbom önündeki iki maçı kazanırsa şampiyonluğa dev bir adım atacak.
Fatih Terim hata istemiyor
Yarın akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından da TT Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Terim bu önemli 180 dakika öncesinde kesinlikle hata istemiyor.
Çok zor bir maç bizi bekliyor
Herkesten öncelikle G.Birliği maçına konsantre olmasını isteyen Terim, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 3 puanı alalım sonra Başakşehir'e bakarız" diye konuştu.
Fatih Terim hata istemiyor
Yarın akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından da TT Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Terim bu önemli 180 dakika öncesinde kesinlikle hata istemiyor.
Çok zor bir maç bizi bekliyor
Herkesten öncelikle G.Birliği maçına konsantre olmasını isteyen Terim, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 3 puanı alalım sonra Başakşehir'e bakarız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.