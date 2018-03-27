El Kabir kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Faslı futbolcu Mustafa El Kabir'i İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) takımlarından Hacken'e kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa El Kabir, İsveç'in Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
17 MAÇTA OYNADI Geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'a transfer edilen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 17 lig maçında forma giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı. El Kabir, Antalyaspor'a geri döneceğini ifade etti.
MORALLERİÇOK YÜKSEK Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan Antalyaspor, Bursaspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BURSA'YIYENMEKŞART OLDU Antalya'nınbaşarılı futbolcusuDeniz Kadah, Kasımpaşagalibiyetinerağmen rahatlayamadıklarınısöyledi.Deniz, "Bursa'yı yenmekşart oldu. Bumaçı alıp rahatlamamızgerekir" dedi.
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