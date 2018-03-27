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El Kabir kiralandı

, Faslı futbolcuyu İsveç Ligi takımlarından Hacken’e kiraladı... Yıldız futbolcu gelecek sezon başında takıma geri dönecek.

El Kabir kiralandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Faslı futbolcu 'i İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) takımlarından Hacken'e kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa El Kabir, İsveç'in Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

17 MAÇTA OYNADI
Geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'a transfer edilen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 17 lig maçında forma giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı. El Kabir, Antalyaspor'a geri döneceğini ifade etti.



MORALLERİ ÇOK YÜKSEK
Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan , ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BURSA'YI YENMEK ŞART OLDU
Antalya'nın başarılı futbolcusu Deniz Kadah, Kasımpaşa galibiyetine rağmen rahatlayamadıklarını söyledi. Deniz, "Bursa'yı yenmek şart oldu. Bu maçı alıp rahatlamamız gerekir" dedi.
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