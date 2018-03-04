Hedef 20 parola 33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün ligde oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı yaptı. Kocaman, "20. şampiyonluğu ve 4. yıldızı hepimiz istiyoruz. Bunun için kalan 11 maçta 33 puan almalıyız. İlk hedefimiz Akhisar engelini aşmak" dedi.



Akhisar'ı ciddiye almalıyız



Akhisar'ın ligin en formda takımlarından birisi olduğunun altını çizen Kocaman, şöyle devam etti: "Kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Fazla açık vermiyorlar. Hücumda da oldukça etkililer.



Bireysel hata yapmamalıyız



Böyle bir takıma karşı savunmada bireysel hatalardan uzak kalmalıyız.Aynı zamanda hücumda becerili olmalı ve en önemlisi 90 dakika boyunca tam bir disiplin içerisinde olmalı, çok iyi mücadele etmeliyiz...



Yorgunluk yaşayabiliriz



Aykut Kocaman perşembe günkü kupa maçı nedeniyle yorgunluğun normal olduğunu da belirterek, "2. yarıda bir sıkıntı oluşabilir. Ama bunu takım halinde yardımlaşarak aşacağız" ifadesini kullandı.