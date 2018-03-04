Hedef 20 parola 33

Fenerbahçe Teknik DirektörüAykutKocaman, bugün ligdeoynanacak TelesetMobilya Akhisarspormaçı öncesindeSarı-Lacivertli futbolcularlatoplantı yaptı.Kocaman, "20. şampiyonluğuve 4. yıldızı hepimizistiyoruz. Bununiçin kalan 11 maçta 33puan almalıyız. İlk hedefimizAkhisar engeliniaşmak" dedi.
Akhisar'ı ciddiye almalıyız
Akhisar'ın ligin en formda takımlarından birisi olduğunun altını çizen Kocaman, şöyle devam etti: "Kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Fazla açık vermiyorlar. Hücumda da oldukça etkililer.
Bireysel hata yapmamalıyız
Böyle bir takıma karşı savunmada bireysel hatalardan uzak kalmalıyız.Aynı zamanda hücumda becerili olmalı ve en önemlisi 90 dakika boyunca tam bir disiplin içerisinde olmalı, çok iyi mücadele etmeliyiz...
Yorgunluk yaşayabiliriz
Aykut Kocamanperşembe günkü kupamaçı nedeniyle yorgunluğunnormal olduğunuda belirterek, "2.yarıda bir sıkıntı oluşabilir.Ama bunutakım halinde yardımlaşarakaşacağız"ifadesini kullandı.
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aykutla fenerbahcenin sampiyon olma sansi sifirdir ,bu tescillendi fakat fener basini dangalak aykuttan hoca yaratmaya calisiyor
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