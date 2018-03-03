Fırtına'da büyük rekabet

Trabzon, Beşiktaş maçına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay henüz ilk 11'e karar vermedi. Oyuncuların, antrenmanlardaki müthiş performansı Rıza hocayı da köşeye sıkıştırdı. Beşiktaş'a karşı Burak Yılmaz oynayamayacak. Forvette N'Doye ve Rodallega arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor.
JURAJ KUCKA-ONAZİ SAVAŞI Fırtına'nın orta sahasında da müthiş bir rekabet var. Bir türlü istenilen düzeye çıkamayan Kucka, formasını Onazi'ye kaptırmak istemiyor. İkili arasındaki yarış antrenmanda kemik seslerinin çıkmasına neden oluyor.
HUBOCAN FORMASINI İSTİYOR Alanya maçında oynamayan Hubocan, tekrar savunmadaki yerini almak istiyor. Duricave Uğur 11'deki yerlerini kaybetmemenin peşinde. Formasını Pereira'ya kaptıran Kamil Ahmet de her an 11'e dönebilir.
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