;
Yol Durumu
  1. UEFA ile ilk temas
  2. Messi’den geçiş izni yok

Fırtına'da büyük rekabet

Dame N’Doye ve Rodallega arasındaki forma rekabeti diğer bölgelere de sıçradı. İdmanlarda kemik sesleri yükseliyor. Oyuncular savaşıyor...

Fırtınada büyük rekabet
Trabzon, Beşiktaş maçına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay henüz ilk 11'e karar vermedi. Oyuncuların, antrenmanlardaki müthiş performansı Rıza hocayı da köşeye sıkıştırdı. Beşiktaş'a karşı Burak Yılmaz oynayamayacak. Forvette N'Doye ve Rodallega arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor.

​JURAJ KUCKA-ONAZİ SAVAŞI
Fırtına'nın orta sahasında da müthiş bir rekabet var. Bir türlü istenilen düzeye çıkamayan Kucka, formasını Onazi'ye kaptırmak istemiyor. İkili arasındaki yarış antrenmanda kemik seslerinin çıkmasına neden oluyor.

HUBOCAN FORMASINI İSTİYOR
Alanya maçında oynamayan Hubocan, tekrar savunmadaki yerini almak istiyor. Durica ve Uğur 11'deki yerlerini kaybetmemenin peşinde. Formasını Pereira'ya kaptıran Kamil Ahmet de her an 11'e dönebilir.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar