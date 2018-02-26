Alnı öpülecek adam
Portekizli yıldız kritik derbide liderliğe soyundu. Attığı iki harika golle zaferin mimarı oldu... Fener'e 11. maçta ilk kez gol atan Quaresma, "Başımızda büyük bir hoca var" dedi
HER GÜN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM
Maçtan sonra Quaresma başlarında büyük bir hoca bulunduğunu söyleyerek, "Ondan her geçen gün birşeyler öğrenmeye çalışıyorum. Attığım trivela gollerinden birini seçmek zor ama bugünkü gol önemliydi" dedi.
SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIZ
Takım olarak da çok iyi çalıştıklarını ifade eden Quaresma, "Son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi. Portekizli yıldız Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 11. maçında ilk gollerini attı. Quaresma bu sezon da 3. golünü attı.
PORTEKİZLİ 79 KEZ TOPLA BULUŞTU
Quaresma 2 gol atarken 3'ü isabetli toplam 6 şut attı. 7 isabetli orta yapan Portekizli oyuncu 3 şut pası verdi. 79 kez topla buluşan Quaresma yüzde 90.3 pas isabeti sağladı. 1 kez de top kapma girişimi yaptı.
QUARESMA 918 GÜN SONRA DERBİDE GOL ATTI
Beşiktaş'a F.Bahçe önünde 2 gol kazandıran Quaresma 918 gün sonra bir derbi maçında gol atmayı başardı.
GİZLİ KAHRAMAN TOLGAY
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 3 kilit pas verip, yüzde 89'luk pas isabetiyle oynayan Tolgay Arslan, girdiği 16 ikili mücadelenin de 11'ini kazanarak derbinin gizli kahramanı oldu. Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda orta alanda kritik bir görev üstlenen Tolgay'ın performansı tam not aldı.
Etiketler: Quaresma , Fenerbahçe , Şenol Güneş , Beşiktaş , Tolgay Arslan
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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