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Burak’sız olmuyor

Bordo-Mavililer’de Burak’ın yokluğu Göztepe maçında yine hissedildi. 20 maçın 16’sında oynayan golcü yıldız takımını sırtladı

Burak’sız olmuyor
Trabzonspor Burak Yılmaz'la güzel... Ligde Göztepe ile sahasında berabere kalan Bordo-Mavili takımda son haftalarda Burak haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı. Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısını gösterdi.

YOKLUĞU HEMEN HİSSEDİLİYOR
Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Burak son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek takımının 4 golünü de kaydeden isim oldu. Burak'ın eksikliği Göztepe maçında hissedildi.

GOL KRALLIĞINDA 1. SIRADA
Trabzonspor' un golcü oyuncusu 20 hafta sonunda 36 golün 17'sini kaydederek gollerin 47,2'sine imza attı. Bordo-Mavili oyuncu ligde 16 maç oynamasına rağmen gol krallığında ilk sırada.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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