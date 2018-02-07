Burak’sız olmuyor

; 21 / 6 16 / 4 16 / 0 3 / -13 15 / 0 15 / 4 14 / 2 23 / 12 3 / -10 15 / 5 19 / 8 18 / 0 18 / 0 15 / -1 7 / -3 16 / 1 12 / -2 5 / -5 13 / 1 17 / 1 19 / 4 14 / 4 13 / 1 13 / -1 18 / 6 16 / -1 18 / 4 11 / 1 13 / -3 12 / -1 5 / -8 14 / 2 16 / 3 12 / 8 12 / 0 10 / -2 18 / 7 13 / -1 15 / 0 15 / 5 17 / 9 18 / 7 18 / 2 16 / 1 5 / -9 13 / -1 13 / -1 14 / 2 13 / 2 15 / 1 17 / 7 17 / 5 16 / 3 15 / 1 13 / -1 17 / 6 14 / 7 19 / 10 14 / 5 11 / -1 13 / 1 16 / 1 12 / 8 22 / 4 12 / 7 19 / 4 13 / 8 15 / 5 11 / 6 11 / -2 18 / 7 14 / 4 11 / 3 13 / 2 12 / 7 13 / -1 15 / 2 6 / -3 17 / 5 12 / -1 14 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak T rabzonspor Burak Yılmaz'la güzel... Ligde Göztepe ile sahasında berabere kalan Bordo-Mavili takımda son haftalarda Burak haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı. Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısını gösterdi. YOKLUĞU HEMEN HİSSEDİLİYOR Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Burak son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek takımının 4 golünü de kaydeden isim oldu. Burak'ın eksikliği Göztepe maçında hissedildi. GOL KRALLIĞINDA 1. SIRADA Trabzonspor' un golcü oyuncusu 20 hafta sonunda 36 golün 17'sini kaydederek gollerin 47,2'sine imza attı. Bordo-Mavili oyuncu ligde 16 maç oynamasına rağmen gol krallığında ilk sırada.
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