Öyle biri gelecek ki!

YER YERİNDEN OYNAYACAK
Yakın çevresiyle bir görüşme yapan Orman'ın, "Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak. Yer yerinden oynayacak. Bu oyuncu için şu anda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dediği öne sürüldü.
1.5 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Başkan Orman'ın M. United'da bu sezon sakatlığı nedeniyle az şans bulan İbrahimovic için düğmeye bastığı ve 1.5 yıl için İsveçli futbolcuya 10 milyon Euro vermeyi planladığı iddia edildi.
BU SEZON SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fikret Orman, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ibrahimovic için İngiliz ekibine bonservis ödemeden transferi bitirmek istiyor. Orman'ın kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.
Onur KOÇHAN
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