 ;
Yol Durumu
  1. Oğuzhan ve Tolgay Arslan bir yere gitmeyecek

Öyle biri gelecek ki!

yakın çevresine, “Öyle birini edeceğim ki herkes şaşıracak” dedi... Bu ismin​ olduğu iddia edildi. Cenk'in yerine süper bir yıldız almayı planlayan Orman İsveçli golcü için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Öyle biri gelecek ki!
Beşiktaş Cenk Tosun'un ardından golcü arayışlarını sürdürüyor. Gignac, Larin, Slimani ve Jahovic gibi isimler listesinde yer almasına rağmen Başkan Orman'ın asıl hedefinin dünyaca ünlü golcü İbrahimovic olduğu iddia edildi. Bir başka deyişle Orman sağ gösterip sol vuracak.

YER YERİNDEN OYNAYACAK
Yakın çevresiyle bir görüşme yapan Orman'ın, "Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak. Yer yerinden oynayacak. Bu oyuncu için şu anda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dediği öne sürüldü.

1.5 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Başkan Orman'ın M. United'da bu sezon sakatlığı nedeniyle az şans bulan için düğmeye bastığı ve 1.5 yıl için İsveçli futbolcuya 10 milyon Euro vermeyi planladığı iddia edildi.

BU SEZON SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fikret Orman, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ibrahimovic için İngiliz ekibine bonservis ödemeden transferi bitirmek istiyor. Orman'ın kısa süre içinde 'ye gitmesi bekleniyor.



Onur KOÇHAN
Etiketler: , , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar