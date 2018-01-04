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Bileti kesilen angers’a imza atıyor

Fatih Terim’in gönderilmesini istediği yedek kaleci , Fransa 1. Lig ekiplerinden Angers ile anlaştı...

Bileti kesilen Cedric Carrasso angers’a imza atıyor
G.Saray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Carrasso'nun Sarı-Kırmızılı takımdaki macerası sona eriyor... Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından gönderilmesini istediği Fransız file bekçisi ülkesinin takımlarından Angers ile büyük oranda anlaşma sağladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre 36 yaşındaki file bekçisi kısa süre içinde Angers ile sözleşme imzalayacak. Carasso, Galatasaray'la hiçbir lig maçında süre alamadı. Fransız eldiven sadece Sivas Belediyespor'la kupada oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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