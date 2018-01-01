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Ya ya Larin

Kartal, Cenk’i Everton’a satar satmaz Tigres’te oynayan için harekete geçecek. Yönetim Meksika kulübüyle bir problem yaşarsa ’de oynayan Larin için görüşmelere başlanacak

Ya Gignac ya Larin

Beşiktaş Yönetimi forvet i için B Planı'nı belirledi. Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun'u Everton'a satar satmaz golcü transferi için düğmeye basacak. Listedeki ilk ismin Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Gignac olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


GIGNAC

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
BEŞİKTAŞ sezon başında da Fransız oyuncuyu gündemine almış ancak mali koşullar nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. 'ın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Kartal'ın iştahını kabartıyor.

GİGNAC DA GELMEK İSTİYOR
YÖNETİMİN bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planladığı öğrenildi. Gignac'ın da Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

LARİN İÇİN ATİBA DA DEVREDE
BEŞİKTAŞ Yönetimi, Gignac'ın transferinde sorun yaşarsa Orlando City'de oynayan 22 yaşındaki Kanadalı golcü Cyle Larin'i almayı planlıyor. Bu oyuncu için Atiba'nın devrede olduğu belirlendi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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