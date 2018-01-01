Ya Gignac ya Larin

Beşiktaş Yönetimi forvet transferi için B Planı'nı belirledi. Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun'u Everton'a satar satmaz golcü transferi için düğmeye basacak. Listedeki ilk ismin Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Gignac olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





GIGNAC



DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

BEŞİKTAŞ sezon başında da Fransız oyuncuyu gündemine almış ancak mali koşullar nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Gignac'ın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Kartal'ın iştahını kabartıyor.



GİGNAC DA GELMEK İSTİYOR

YÖNETİMİN bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planladığı öğrenildi. Gignac'ın da Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



LARİN İÇİN ATİBA DA DEVREDE

BEŞİKTAŞ Yönetimi, Gignac'ın transferinde sorun yaşarsa Orlando City'de oynayan 22 yaşındaki Kanadalı golcü Cyle Larin'i almayı planlıyor. Bu oyuncu için Atiba'nın devrede olduğu belirlendi.