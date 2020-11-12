Muharrem İnce şunları söyledi:"Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma şansım kalmıyor. Üç ayda bir iftira atıyorlar. CHP sizin babanızın çiftliği değil. Hazineden gelen trilyonlarca para ile oturmuşsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Benim haysiyetim şerefim ne olacak?"