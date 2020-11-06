Yeni partilerin korkusuyla iftiraya sarılan Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Susma, açıkla!

İNCE: 'ATATÜRK' DİYEMEYEN İL BAŞKANINI TUTUYORSUN

'Memleket Hareketi' adıyla Türkiye turu başlatan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi, bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor" açıklamasına "Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun" demişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül ile 'Memleket Hareketi' programını başlatan ve yeni parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'ye göndermede bulunmuştu.