Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından bir bölüm:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alamet-i farikası olan kanıtsız suçlamalardan biriyle daha karşı karşıyayız. Bu kez bir kişiyi değil birkaç kişiyi hedef alan bir suçlamada bulundu ve şöyle dedi:

"İttifakın içinde geçmişte yer alıp -CHP veya başka parti olabilir- buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var."

Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna "Sadece o değil" derken, ikinci soru geliyor; "Mustafa Sarıgül'den mi bahsediyorsunuz?".

Kılıçdaroğlu gerçeğin peşinde olmadığı için net cevap vermek yerine soyut suçlamayı sürdürüyor: Peki, kimi veya kimleri suçluyor?

İttifak ortağı İYİ Parti veya HDP'de derin ayrılıklar olsa da parti kurma girişiminde bulunan kimse yok. Ama CHP'de var. Suçlama da asıl onlara yönelik.

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi başlattı ve büyük olasılıkla partisini de kuracak.

Mustafa Sarıgül de düğmeye bastı ve Türkiye Değişim Partisi'ni yakında kuruyor.

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