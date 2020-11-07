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    • Siyaset
    • 07.11.2020 10:25
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    • 07.11.2020 10:42
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    'nun "parayla satılan" diyerek hedef aldığı 4 isim var

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "İttifakın içinde geçmişte yer alıp - veya başka parti olabilir- buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var" ifadeleriyle CHP'lileri ağır bir itham altında bırakmıştı. Bu duruma çok tepki gösterirken Sabah gazetesi yazarı de konuyu köşesine taşıdı. Övür yazısında "Kılıçdaroğlu gerçeğin peşinde olmadığı için net cevap vermek yerine soyut suçlamayı sürdürüyor: Peki, kimi veya kimleri suçluyor?" sorusunu yöneltti.

    Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki 4 isim

    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından bir bölüm:

    Genel Başkanı 'nun alamet-i farikası olan kanıtsız suçlamalardan biriyle daha karşı karşıyayız. Bu kez bir kişiyi değil birkaç kişiyi hedef alan bir suçlamada bulundu ve şöyle dedi:

    "İttifakın içinde geçmişte yer alıp -CHP veya başka parti olabilir- buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var."

    Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna "Sadece o değil" derken, ikinci soru geliyor; "Mustafa Sarıgül'den mi bahsediyorsunuz?".

    Kılıçdaroğlu gerçeğin peşinde olmadığı için net cevap vermek yerine soyut suçlamayı sürdürüyor: Peki, kimi veya kimleri suçluyor?

    İttifak ortağı İYİ Parti veya 'de derin ayrılıklar olsa da parti kurma girişiminde bulunan kimse yok. Ama CHP'de var. Suçlama da asıl onlara yönelik.

    CHP'den ihraç edilen parti kurdu.

    , Memleket Hareketi başlattı ve büyük olasılıkla partisini de kuracak.

    de düğmeye bastı ve Değişim Partisi'ni yakında kuruyor.

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