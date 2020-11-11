"YALANIN DA, İFTİRANIN DA MERKEZİ CHP GENEL MERKEZİ"

İnce, "Bana seçim gecesi atılan iftiraların, bana hem seçim sonuçlarını vermeyip hem sistemini çökerten, şu an hala partide yönetici. 2,5 senedir parti yara almasın diye susuyorum. Gece 2,5'a kadar beraberdir. Açıp neden kontrol etmiyorsun. 'İftira atmayın arkadaşımıza' niye demiyorsun? Demek ki talimat almışsın. Partiden 8 puan fazla aldım diye bunun intikamını alıyorlar benden. Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi" ifadelerini kullandı.

"AYNI KURGUYU YAPANLAR"

Parayla parti kurdurma iddiası hakkında da açıklamalarda bulunan İnce, "Şimdi gelelim Saray'dan para alacak iddiasına. Biri Saray'dan para alıyor ve parti kuracak. Bir gün sonra grup başkanvekili açıklama yapıyor ve 'Kastedilen Muharrem İnce değil. Sana kastedilmeyen kim diye sormuyoruz ki. Kastedilen kim? Muharrem İnce değilse kim? Bana sürekli yalan atıyorsunuz. Seçim gecesi neredeydin? diye soranlar, bu soruyu sorduranlar da onlar. Aynı kurguyu yapanlar. " şeklinde konuştu.