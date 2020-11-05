Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.

"BİZ YÜZÜMÜZÜ HALKA DÖNECEĞİZ"

"Diğer partilerin tamamı aynı, hepsini çok benzer, demokrasiden uzak görüyoruz. Biz farklıyız. 'Diğerleri' ve 'biz' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanan kaynak, TDH'nin, "Cumhur İttifakı'nda yer alacağı" iddiasına ilişkin de "O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil. Biz yüzümüzü halka döneceğiz" değerlendirmesini yaptı.