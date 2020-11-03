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    • Siyaset
    • 03.11.2020 12:48
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    • 03.11.2020 12:56
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    Tecavüz skandalına adı karışan Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı

    "Nitelikli " ve "tehdit" suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan eski H'li bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örneği alındı. Daha önce Meclis Araştırma Komisyonu'nda suçlamaları kabul etmeyen Çelik'in kan ve doku örnekleri suçunun ispatında belirleyici olacak.

    AA
    Tecavüzcü eski HDP'linin kan ve doku örnekleri alındı

    "Nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örneği alındı.

    İFADE VERDİ
    Alınan bilgiye göre, suçlamalar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, savcılık talimatıyla geçen hafta polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından avukatıyla Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade verdi. Konuya ilişkin daha önce Meclis Araştırma Komisyonuna savunma sunduğunu belirten Çelik, suçlamaları kabul etmedi.

    NE OLMUŞTU?
    Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

    Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırıldı.
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    Haberler Siyaset Tecavüz skandalına adı karışan Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı