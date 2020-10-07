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    • 07.10.2020 20:06
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    : Eski 'li 'in dokunulmazlığı kaldırıldı! den yargılanacak

    haberi... Eski 'li 'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Çelik, cinsel istismar suçundan yargılanacak.

    AA

    Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

    TBMM Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

    Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

    TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir" diyerek kararı açıkladı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Tecavüzden yargılanacak