Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2020 03:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 03:22
    ABONE OL

    Tecavüzcü 'in dokunulmazlığına ilişkin karar 'de

    Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen eski Milletvekili 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

    Tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

    Kararda, Çelik'in dosyasının görüşüldüğü Karma Komisyon raporu yer aldı. Buna göre, Çelik'in yazılı ve sözlü savunmasında hakkındaki suçlamaları reddettiği, yargısız infaza tabi tutulduğu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını savunarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını talep ettiği belirtildi.

    Genel Kurul'da kabul edilen komisyon raporu ile Bağımsız Milletvekili uma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de