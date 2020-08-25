Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasına ifadesinde cevap verdi. D.K. ile 7 Ocak 2019 tarihinde kendi evinde bir gece kaldıklarını belirten Çelik,ifadelerini kullandı.Tecavüze uğrayan D.K.'nın dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Çelik'in; D.K.'nınşeklindeki yazısınaşeklinde cevap verdiği ifade edildi. D.K.'nın ağır hakaretlerine sessiz kalan Çelik'in,ifadesini kullanması dikkat çekiyor. Çelik'in, D.K.'yı defalarca telefonla aradığı da tespit edildi.

İşte o WhatsApp yazışmaları:

28 Mart 2019 Saat: 10.04: D.K: Umrumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart 2019 Saat: 17.22: D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.

2 Nisan 2019 Saat:11.09: D.K: Sana niye acıyayım?

2 Nisan 2019 Saat:11.49: D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.

2 Nisan 2019 Saat:12.29 D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.

22 Nisan 2019 Saat: 11.49 D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan 2019 Saat: 11.49 D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan 2019 Saat: 13.46 D.K.: Beni yollara düşürdün.

22 Nisan 2019 Saat: 14.07 Tuma Çelik.: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.

1 Ağustos 2019: D.K: Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.

1 Ağustos 2019 Saat: 10.20: Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.

5 Ağustos 2019 Saat:09.31: D.K: Sakın arama.

5 Ağustos 2019 Saat:09.32: Tuma Çelik: Yazma yoksa rahat bırakmam.







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