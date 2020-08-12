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    • 12.08.2020 13:08
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    'li ilçe yöneticilerinin skandalında şok detay! Şikayetçi olmasın diye baskı yapmışlar...

    Son dakika haberi... 'de ve tecavüz skandalları peş peşe patlat veriyor. 'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürdürülürken, mağdur kadın, olay sonrası savcılığa şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

    HDP'li yöneticilerinin cinsel taciz skandalında şok detay!

    Cizre İlçe Başkanlığı'nda parti çalışmalarına katılan bir kadın, e uğradığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. HDP İlçe Başkanlığı'nda yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.'nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu öne süren kadın, şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını iddia etti.

    Sosyal medyaya da yansıyan cinsel taciz olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın içeriği ile ilgili gizlilik kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü, HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

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