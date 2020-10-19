Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
42 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme: Mekanik destekler kademeli olarak azaltılıyor
Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 42 gündür yoğun bakımda tedavisine devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı ve son birkaç günde olumlu gelişmeler olduğu belirtildi. Bununla birlikte Böcek'in durumunun kritikliğini koruduğu da ifade edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.