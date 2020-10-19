Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Siyaset
    • 19.10.2020 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 12:42
    ABONE OL

    e yakalanan 'in sağlık durumunda olumlu gelişme: Mekanik destekler kademeli olarak azaltılıyor

    nedeniyle Hastanesi'nde 42 gündür da tedavisine devam eden Başkanı 'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı ve son birkaç günde olumlu gelişmeler olduğu belirtildi. Bununla birlikte Böcek'in durumunun kritikliğini koruduğu da ifade edildi.

    İHA
    Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin olumlu haberler var

    Başkan 'in durumuyla ilgili belediyenin hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

    42 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
    CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Hastanesine sevk edilmişti.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Siyaset Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme: Mekanik destekler kademeli olarak azaltılıyor