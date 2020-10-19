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    • 19.10.2020 12:58
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    • 19.10.2020 13:26
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    GKRY lideri , 'nde seçilen 'ı tebrik etti

    Rum Yönetimi lideri , seçilen 'ı tebrik etti. Anastasiadis, mesajında Rum yönetimine yakın olan gibi Ersin Tatar'ın da aynı iradeyi göstermesini beklediğini ifade etti.

    AA
    Anastasiadis'ten Ersin Tatar'e tebrik

    Rum yönetimi lideri , 'nin () yeni 'ı tebrik etti.

    "EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEMİZİ BEKLİYORUM"
    Anastasiadis, Twitter hesından Türkçe olarak da yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sayın Ersin Tatar'ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir. Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    "TATAR'IN DA AYNI İRADEYİ GÖSTERECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"
    Rum liderin, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu: " Genel Sekreteri'nin en kısa zamanda Kıbrıs sorununun BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve üyesi olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz AB'nin ilke ve değerleri temelinde çözülmesi için yeni bir girişimde bulunması ile ilgili ifade edilmiş niyetine hemen cevap verme konusundaki hazır ve kararlı olduğumu temin etmek istiyorum. Sayın Tatar'ın da aynı iradeyi göstereceğini ümit etmek istiyorum."

    KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

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    Haberler Siyaset GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti